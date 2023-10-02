В Орловской области выявлено более 700 спорных участков с лесными насаждениями

В Орловской области обнаружено 770 пересечений земельных участков с лесными землями. Об этом сообщил начальник регионального управления лесами Александр Насонов на официальной ведомственной странице ВКонтакте.
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