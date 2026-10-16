По инициативе Россельхознадзора. С 1 января по 14 октября текущего года в рамках повторных обследований территориальное управление Россельхознадзора зафиксировало в Астраханской области факты ликвидации 27 несанкционированных свалок на земельных участках сельскохозяйственного назначения на общей площади более 46 га.
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