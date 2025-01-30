🇷🇺 В этом году на реализацию программы в сфере молодежной политики в Крыму выделено почти 3 млрд рублей «Объединить весь позитивный опыт в сфере молодежной политики.
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🇷🇺 В этом году на реализацию программы в сфере молодежной политики в Крыму выделено почти 3 млрд рублей «Объединить весь позитивный опыт в сфере молодежной политики.