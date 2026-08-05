Лев съел конкурентов: Названы самые популярные имена новорождённых в Москве

В Москве в рейтинге самых популярных имён для новорождённых мальчиков произошли заметные изменения. По данным Управления ЗАГС столицы, имя Лев впервые вошло в тройку лидеров, заняв третье место после Михаила и Александра, которые удерживают свои позиции уже несколько лет.