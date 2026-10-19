"Россия начинает противоспутниковую войну"Наш "Космос-2612" подошёл к ICEYE-X36 (https://t.me/rybar/84019) - накидывающему хохлам разведданные и теперь летит рядом и следом.
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