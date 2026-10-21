Осень укрывает город золотистой листвой и прохладным туманом, а в этом мягком, чуть задумчивом свете особенно хочется найти что то настоящее - то, что тронет не громкими эффектами, а искренностью и глубиной.
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