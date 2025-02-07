Валерий Осталеп: "Запад ведет против Молдовы гибридную войну. Кто эти иксы?" 

Запад ведет гибридную войну против Молдовы, перекачивая сюда десятки и сотни миллионов евро, на которые тысячи паразитов продвигают какие-то нарративы, безумную чушь, не имеющую никакого отношения к нашей стране, её интересам и к развитию, навязывают законы и стандарты, которые не отвечают нашим реалиям.
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