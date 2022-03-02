Виктор Козлов: «Надеемся финны также будут играть за нас, как играли на Олимпиаде»

Тренер «Салават Юлаева» рассказал в каком состоянии находятся олимпийские чемпионы в уфимской команде накануне плей-офф: - Состояние хорошее.

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