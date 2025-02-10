В Алапаевске судебные приставы предотвратили опасную поездку пьяного водителя

Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области BrisperСудебные приставы Алапаевского районного отделения ГУФССП России по Свердловской области пресекли попытку нетрезвого мужчины сесть за руль снегохода в поселке Заря, предотвратив возможные последствия, сообщили в ГУФССП.
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