Байден «иссушает» американский бюджет: новый пакет помощи Украине

Согласно заявлению одного из источников, в пакет помощи планируется включить наземные мины, беспилотные летательные аппараты, противотанковые ракеты Stringer и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, взятые из запасов вооружённых сил США.
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