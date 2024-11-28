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Байден «иссушает» американский бюджет: новый пакет помощи Украине

Байден «иссушает» американский бюджет: новый пакет помощи Украине

Согласно заявлению одного из источников, в пакет помощи планируется включить наземные мины, беспилотные летательные аппараты, противотанковые ракеты Stringer и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, взятые из запасов вооружённых сил США.

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