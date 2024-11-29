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Россия до последнего откладывала такие удары: что теперь может ожидать Украину?

Россия до последнего откладывала такие удары: что теперь может ожидать Украину?

Вчерашние ракетные удары затронули подстанции, которые обеспечивают электроэнергией АЭС. В заявлении МАГАТЭ, ссылаясь на информацию от украинских властей, говорится, что по вновь поступившим данным, электрические подстанции снова оказались под атакой, что затрудняет их работу.

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