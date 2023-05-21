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Депутат ГД Шеремет сравнил главу разведки Украины Буданова с ненавидящим все живое зомби

Депутат ГД Шеремет сравнил главу разведки Украины Буданова с ненавидящим все живое зомби

Очередные угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова в отношении России и жителей Крыма депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слабоумием.

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