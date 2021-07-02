Донбасс Сегодня

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На продажу выставлен заброшенный музей с сотнями классических автомобиле

На продажу выставлен заброшенный музей с сотнями классических автомобиле

По предварительной информации, коллекция состоит из 500 авто и несет в себе огромную ценностьЯн Хоуп всю свою жизнь посвятил автомобилям.

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