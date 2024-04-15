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Часть помещений отеля Four Seasons потребовали передать государству

Часть помещений отеля Four Seasons потребовали передать государству

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин может лишиться части помещений отеля Four Seasons и торговой галереи «Модной сезон» на Охотном ряду из-за иска начальника в отделе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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