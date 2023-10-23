Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Степанова
    а когда хамасовцы а это палестинцы режут головы младенцам, когда насилуют беременную женщину израильтянку на глазах у...Медведев: у опера...
  • Елена Шарапова
    Да уж, особенно, собрать беженцев в определенном месте, а потом сбросить бомбу на них, позор вам израильтяне, что тво...Медведев: у опера...
  • Vladimir Osheschko
    Не только история, но и с нами Бог!Экс-разведчик Рит...

Канцелярия Нетаньяху: Израиль не будет поставлять никакую гумпомощь Газе

Канцелярия Нетаньяху: Израиль не будет поставлять никакую гумпомощь Газе

Израильская сторона не станет передавать никакую гуманитарную помощь Газе. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступили в канцелярии руководителя правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх