Канцелярия Нетаньяху: Израиль не будет поставлять никакую гумпомощь Газе

Израильская сторона не станет передавать никакую гуманитарную помощь Газе. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступили в канцелярии руководителя правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
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