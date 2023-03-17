НЕВСКИЕ НОВОСТИ

496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Всех надо засудить и надолго,за плечам эти суки делают против России,а консула под зад коленом выгнать.Иностранные агент...
  • Вовладар Даров
    Ничего подобного ничего такого в Чебурашка нет,обычный середнечковый фильмОбошел «Холопа» и...
  • Наталья Середа
    " не спалось.., патроны и оружие нашел..., привиделись зеленые человечки..."Это сказка про серого бычка или реальный ...Охотился на прише...

Мобильные приложения банка «Санкт-Петербург» недоступны в Google Play

Веб-версия интернет-банка работает без ограничений. Мобильные приложения подпавшего под санкции банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) теперь недоступны в магазине Google Play.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх