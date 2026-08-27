В Кремле сообщили об отсутствии данных о новых переговорах по Украине

В Кремле заявили, что не имеют информации о проведении новых переговоров по ситуации на Украине. Представители российской администрации отметили, что на данный момент отсутствуют официальные данные о возобновлении или планировании переговорных процессов между сторонами конфликта.
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