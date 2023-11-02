На российском рынке есть надежные иномарки с АКПП, которые не гниют и стоят всего 500 тысяч рублей: названы лучшие

Уже всем известно, что личный транспорт – это решение большинства проблем и расширенные возможности. При этом многие не располагают необходимым бюджетом для покупки нового авто, поэтому обращаются к предложениям вторичного рынка.
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