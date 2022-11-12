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Никола Вучевич оштрафован на 15 тысяч долларов. Он показал средний палец болельщику

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич оштрафован лигой на 15 тысяч долларов. Во время домашнего матча против «Нового Орлеана» (111:115) в среду Вучевич показал средний палец одному из болельщиков.

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