Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений украинских властей Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины совершили преднамеренное военное преступление, атаковав Лисичанск.
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