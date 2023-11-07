Мошенник подбивал мангистаусцев участвовать в митингах

В департаменте полиции региона сообщили о розыске пострадавших от рук предприимчивого мошенника, который брал деньги за якобы трудоустройство в нефтесервисную компанию и агитировал участвовать в митингах.
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