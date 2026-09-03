Советник президента Ямпольская: вопрос об отсеве школьников из 10-х классов снят

Советник президента Елена Ямпольская заявила, что проблема отсева учеников при переходе в 10-е классы больше не стоит.
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