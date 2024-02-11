Агрессорам могут запретить приближаться к домам жертв бытового насилия

Жертвы семейно-бытового насилия теперь смогут оградить себя от обидчика. В России вышло постановление, благодаря которому через суд можно запретить им приближаться к дому и работе потерпевших и вообще – держаться на расстоянии.
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