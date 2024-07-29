Наметился возможный прорыв в урегулировании сирийского конфликта

На фоне привлекающих внимание всего мира тяжёлых кризисов на Украине и в Палестине (а уже в ближайшее время, возможно, и вокруг Ливана) стал не так заметен и неурегулированный конфликт в Сирии, принесший не меньшие, если не большие, жертвы и разрушения.
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