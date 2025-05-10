Медведев призвал Зеленского вспомнить высказывания о параде Победы в Москве

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев задался вопросом о возможных действиях лидера киевского режима Владимира Зеленского в случае, если Москва официально заявит о невозможности гарантировать безопасность пребывания европейских политиков в украинской столице.
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