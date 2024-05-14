Новосибирск вошел в топ городов с самыми дорогими бизнес-ланчами

Цены на бизнес-ланчи растут по всей России. За счет роста расходов на продукты питания, зарплаты, аренду и логистику стоимость бизнес-ланчей в крупных городах страны за год увеличилась более чем на 7%, а с начала СВО – почти на 40%.
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