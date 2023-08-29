В приморском селе разыскивают неуловимого медведя с бидоном на голове

Хищник, которого ищут, еще с прошлой недели бегает с емкостью В Приморье полиция и специалисты охотнадзора разыскивают медведя с бидоном на голове, который уже несколько раз попал в камеру видеонаблюдения в селе Барабаш, сообщает ИА PrimaMedia.