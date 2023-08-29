Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Безобразие у нас с этим и удивительное равнодушие власти. Как и в медицине. Дикость.Учителям рассказа...
  • Александр Гребнев
    Вот тварь ползучая и запад стоит этого наркошиУкраина согласова...
  • Геннадий Бережнов
    Он видите ли не намерен, актёр играет сценарий, а США пишет его. Хотя ему в пору готовиться нужно к уходу как и Гитле...Зеленский заявил,...

В приморском селе разыскивают неуловимого медведя с бидоном на голове

В приморском селе разыскивают неуловимого медведя с бидоном на голове

Хищник, которого ищут, еще с прошлой недели бегает с емкостью В Приморье полиция и специалисты охотнадзора разыскивают медведя с бидоном на голове, который уже несколько раз попал в камеру видеонаблюдения в селе Барабаш, сообщает ИА PrimaMedia.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх