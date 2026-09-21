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ФедералПресс

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Трамп угрожает, Макрон отвечает: Сен-Пьер и Микелон остается под флагом Франции

Трамп угрожает, Макрон отвечает: Сен-Пьер и Микелон остается под флагом Франции

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Эммануэль Макрон посетил небольшой архипелаг в Северной Атлантике и твердо обозначил позицию Франции: территория остается неотъемлемой частью страны.

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