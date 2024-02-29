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Царьград

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США пошли по украинскому сценарию: Мешки трупов множатся

США пошли по украинскому сценарию: Мешки трупов множатся

Политика президента Байдана и вверенных ему демократов принесла очень много жертв ради удержания власти – популистские действия, направленные на поддержку местными этническими меньшинствами превратили Америку в "умирающего гегемона", цепляющегося за жизнь культями.

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