США пошли по украинскому сценарию: Мешки трупов множатся

Политика президента Байдана и вверенных ему демократов принесла очень много жертв ради удержания власти – популистские действия, направленные на поддержку местными этническими меньшинствами превратили Америку в "умирающего гегемона", цепляющегося за жизнь культями.
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