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Кравчук о Федотове: «Загадка, что он отправился в НХЛ после тяжелого сезона в ЦСКА. В итоге потеряны еще 2 года карьеры. Но в 29 лет еще не поздно ее перезагрузить»

Бывший тренер ЦСКА Игорь Кравчук высказался о карьерной ситуации вратаря Ивана Федотова.  – Еще один интересный вратарский трансфер в КХЛ – « Спартак » подписал вашего бывшего подопечного по ЦСКА Ивана Федотова.

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