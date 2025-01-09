В Татарстане из-за непогоды ограничили движение на трассе М5

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, Госавтоинспекция РТ объявила о временных ограничениях на движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал».
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