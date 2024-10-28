Андрей Климов: Оппозиция в Грузии выступает тупым оружием Запада

Грузия находится на грани народных волнений. Накануне президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации голосов и призвала народ «выразить протест».
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