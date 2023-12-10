Владимир Путин провел заседание совета Движения Первых

Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета Движения Первых. Главной темой стало утверждение специальной программы, которая позволяет создать единое воспитательное пространство для детей и молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии