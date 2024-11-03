США и НАТО хотят изменить Конвенцию Монтре и усилить присутствие в Черном море – Патрушев

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов и использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.