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Сыграно шесть туров чемпионата Азии по шахматам среди юношей

Сыграно шесть туров чемпионата Азии по шахматам среди юношей

Двоевластие установилось в чемпионате Азии по шахматам среди юношей до 18 лет в Шэньчэне (Китай) после шестого тура 21 июля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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