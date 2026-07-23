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Военное обозрение

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Драка за смету: что не поделили в Киеве

Драка за смету: что не поделили в Киеве

За неделю в Киеве сменили премьера, министра обороны и главкома, причём назначение нового главнокомандующего продавили в обход собственного закона — и за громкими словами о реформах и интригах проступает куда более земной сюжет: драка за контроль над кассой воюющей армии, в которой последнее слово, похоже, уже не за Зеленским.

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