Стратагема «Обрубок». Блокада портов на Черном море. Кто дрогнет первой – Россия или Украина?

Михаил Рябов. России понадобилось около 10 дней интенсивных ударов по портам Большой Одессы и заходящим туда судам, чтобы прекратить работу морского коридора со странами НАТО, который действовал несколько лет, обеспечивая бандеровцев оружием и поступлениями в бюджет от экспорта.