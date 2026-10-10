МВД разрешило установку квадратных номеров на авто в октябре 2023

МВД России в октябре 2023 года разрешило установку квадратных номеров (тип 1А) на автомобили с нестандартным креплением, произведённые для рынков Японии, США и других стран.
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