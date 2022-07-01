NewYork Post: Макрон попытался "образумить" Байдена в вопросах нефти РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался мягко "образумить" главу США Джо Байдена на саммите G7. Лидер американской нации потребовал ограничить поставки нефти из России и призвал страны Ближнего Востока увеличить выработку чёрного золота.
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался мягко "образумить" главу США Джо Байдена на саммите G7. Лидер американской нации потребовал ограничить поставки нефти из России и призвал страны Ближнего Востока увеличить выработку чёрного золота.
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