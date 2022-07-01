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NewYork Post: Макрон попытался "образумить" Байдена в вопросах нефти РФ

NewYork Post: Макрон попытался "образумить" Байдена в вопросах нефти РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался мягко "образумить" главу США Джо Байдена на саммите G7. Лидер американской нации потребовал ограничить поставки нефти из России и призвал страны Ближнего Востока увеличить выработку чёрного золота.

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