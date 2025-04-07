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  • алекс кузь
    Белоруссы молодцы, что  сохранили у себя кгб, от того и серьезные результаты в работе.Белорусы задержал...
  • Николай
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  • Наталия
    Настоящий!!!🙏Священник Курской...

Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Отмечается, что партия взрывчатки - крупнейшая в истории Белоруссии.Нашпигованный взрывчаткой микроавтобус Mercedes Sprinter с молдавскими номерами следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Российскую Федерацию.

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Комментарии
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алекс кузь
Белоруссы молодцы, что  сохранили у себя кгб, от того и серьезные результаты в работе.
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