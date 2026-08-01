ВС России нанесли массированный ночной удар по ключевым объектам Украины

Российские войска в ночь на 1 августа поразили объекты киевского режима, используя высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотники с большой дальностью полёта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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