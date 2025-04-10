Последние тарифные решения США демонстрируют, что Вашингтон больше не считает себя связанным нормами международного торгового права -- МИД РФ

Москва, 9 апреля /Синьхуа/ -- Последние тарифные решения США нарушают основополагающие правила Всемирной торговой организации /ВТО/ и продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права.
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