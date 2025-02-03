Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Карелии

Житель Карелии обнаружил боеприпас времен Великой Отечественной войны в лесу. саперы его обезвредили Житель Карелии в районе поселка Лахденкюля, расположенного в Сортавальском районе, наткнулся на минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии