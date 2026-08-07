Весёлого молочника Джастаса Уокера выгоняют из России. По его словам, ему поступило уведомление из УФМС об аннулировании ВНЖ и последующем выдворении.
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Весёлого молочника Джастаса Уокера выгоняют из России. По его словам, ему поступило уведомление из УФМС об аннулировании ВНЖ и последующем выдворении.
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