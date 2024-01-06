Два человека пострадали в ДТП в центре Рязани накануне Рождества

Авария случилась утром в субботу, 6 января, в 09:26 на пересечении улиц Есенина и Садовой. В результате ЧП пострадали два человека: 42-летняя женщина получила сотрясение мозга, закрытую ЧМТ и рану лба, а 44-летний мужчина получил сотрясение мозга, закрытую ЧМТ, ушибы шейного отдела позвоночника.