Чистая прибыль группы ВТБ снизилась в мае на 7,7% г/г и составила 30 млрд рублей, а по итогам 5 месяцев текущего года показатель уменьшился на 3,3% г/г, до 233,4 млрд рублей, следует из отчетности компании.
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