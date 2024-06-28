Чистая прибыль группы ВТБ снизилась в мае на 7,7% г/г и составила 30 млрд рублей, а по итогам 5 месяцев текущего года показатель уменьшился на 3,3% г/г, до 233,4 млрд рублей, следует из отчетности компании.