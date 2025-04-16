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Reuters: Tesla не может купить запчасти для авто из Китая из-за пошлин США

Reuters: Tesla не может купить запчасти для авто из Китая из-за пошлин США

Американская компания-производитель электромобилей Tesla приостановила планы о поставках комплектующих для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из Китая из-за увеличения Соединенными Штатами пошлин на китайскую продукцию.

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