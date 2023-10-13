Замена Toyota Alphard оказалась даже дешевле, чем было обещано. Стартовали продажи Voyah Dreamer 2024 в Китае

Компания Dongfeng официально начала продажи минивэне Voyah Dreamer 2024 модельного года в Китае. Покупатели могут выбрать между четырьмя моделями как с подключаемым гибридным, так и с чисто электрическим силовым агрегатом по цене от 46 500 до 64 300 долларов (на момент начала приёма предварительных заказов называлась стартовая цена 50 700 долларов).