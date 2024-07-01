Вежливое замечание узбекам привело к поножовщине: русского парня зарезали, как ягнёнка

d demyr150648 А Володин что - эталон? такой же враг русских, как и мигранты. А сама дура - друг нашей страны? Как же!

Виктор Гайдуков Ой, опять Володин обидется за весь народ, потому, что считает себя народным депутатом, а вот начать работать на пользу народа, не дождётесь.