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Вежливое замечание узбекам привело к поножовщине: русского парня зарезали, как ягнёнка

Вежливое замечание узбекам привело к поножовщине: русского парня зарезали, как ягнёнка

Очередной инцидент с участием мигрантов произошёл во Владивостоке, где русский парень заплатил иностранцев за призыв к порядку собственной жизнью.

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Комментарии
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d
demyr150648
А Володин что - эталон? такой же враг русских, как и мигранты. А сама дура - друг нашей страны? Как же!
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3 час.
Виктор Гайдуков
Ой, опять Володин обидется за весь народ, потому, что считает себя народным депутатом, а вот начать работать  на пользу народа, не дождётесь.
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2 час.
ИК
Иосиф Калинин
Суды, тюрьмы, депортация могут воздействовать на цивилизованных людей. А примитивные человекоподобные, живущие не разумом, а инстинктами, боятся только физической расправы.
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1 час.

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