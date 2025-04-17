Средние ставки по выданным автокредитам показали снижение на 1,5 п. п. в марте

В марте 2025 года на рынке автокредитования зафиксировано снижение средних ставок и полной стоимости кредита (ПСК), следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), имеющихся в распоряжении “Коммерсанта”.
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